L'abbraccio di Giovinazzo ai piloti delle Frecce Tricolori (FOTO)

La Città di Giovinazzo ha abbracciato idealmente i piloti dellaguidati dal ComandanteStasera, 8 maggio, il gruppo delleè stato ricevuto nell'Aula consiliare "Luciano Pignatelli" dal sindaco, Tommaso Depalma, dalla Giunta comunale e da molti consiglieri di maggioranza ed opposizione.Il primo cittadino ha ricordato come «questi piloti siano la dimostrazione che l'unico modo per riuscire è metterci passione, determinazione e tanto lavoro. Alcuni di loro arrivano da paesini molto piccoli, ma questo non ha loro impedito di arrivare fin dove sono adesso».Depalma ha quindi sottolineato l'importanza del fare gruppo, dell'essere squadra, quasi una fratellanza, esempio anche per chi amministra: «In volo si intendono con poche parole - ha continuato il sindaco -, invece la politica spesso parla più di quanto faccia. Loro mettono tutti gli italiani d'accordo, tranne qualche idiota, e sono una vera eccellenza della nostra nazione riconosciuta anche all'estero. Spero possiate portare via la bellezza dello stupore della nostra gente - ha quindi detto Depalma rivolgendosi alla pattuglia -, di grandi e piccini che hanno goduto dello spettacolo visto qui ieri», ha concluso il primo cittadino.Ilha a sua volta rimarcato come sia fondamentale «per volare la meritocrazia. Come Aeronautica Militare lavoriamo la maggior parte del tempo anche in silenzio. In questa città abbiamo trovato un'accoglienza davvero notevole - ha quindi sottolineato - che ci resterà nel cuore e vi sponsorizzeremo ogni volta che potremo. Complimenti a voi ed agli organizzatori dellaLa rassegna podistica organizzata da Puglia Marathon, rappresentata a Palazzo di Città dal presidente Giuseppe Casale, mette in luce le bellezze storico-architettoniche della costa a Nord di Bari e si è corsa quest'oggi, 8 maggio, anche sotto un'abbondante pioggia. Partita da Barletta, si è conclusa a Giovinazzo in tarda mattinata ed ha visto partecipare oltreIn Aula "Pignatelli" premiata anche la prima classificata del concorso fotografico sulle Frecce Tricolori indetto dall'associazione Culturaly, Giorgia Gadaleta. Premiati anche Nicola Giotti e Damaride Russi, che hanno realizzato un uovo di cioccolato donato durante il saluto a Bari tra le due città di Giovinazzo e Molfetta con il sindaco metropolitano Antonio Decaro, e gli scacchisti che hanno preso parte ad un torneo, evento collaterale della Maratona delle Cattedrali.Di seguito la galleria fotografica di una serata che la città di Giovinazzo ricorderà a lungo.