Spot Adidas a Bari Vecchia: la musica è di Orazio Saracino

«La mia musica utilizzata nella nuova campagna di Adidas Italia per sostenere gli Azzurri agli Europei! Nuova importante sincronizzazione del mio brano "Noi del Sud", tratto dall'album "Vivere Piano". E chissà se sia un caso che lo scenario del video, anzi del "film" come dice la mitica Signora Nunzia, sia proprio il cuore della mia amata Bari!».È (giustamente) raggiantemusicista e compositore giovinezzese, legatissimo alla sua terra d'origine ed ai vicoli di una Bari Vecchia che continua a riscattarsi dopo un passato difficile. Nello spot, la numero 1 delle pastaie di jarche vasce, Nunzia, inneggia agli Azzurri e, col sottofondo musicale di Saracino, racconta della bontà delle "orecchiette co le bresciole", piatto a suo avviso completo per non mollare e sostenere la nazionale di calcio nel tribolato cammino ad Euro 2024.L'effetto finale è tra il romantico e l'esilarante, comunque fonte di orgoglio per tutti i baresi, quelli col cuore biancorosso ed anche azzurro.Azzurro nazionale, non azzurro Napoli, s'intende.