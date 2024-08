A Giovinazzo il concerto all'alba celebra il passaggio tra buio e luce

Appuntamento in piazzale Leichardt alle 5.30 per gli appassionati di musica e versi

Torna a Giovinazzo il. Domani, 10 agosto, alle 5.30, in piazzale Leichardt si esibiranno Andrea Gargiulo al piano, con la voce di Lisa Manosperti che sublimerà ed accompagnerà l'esecuzione. Si celebrerà il dualismo tra buio e luce, con intermezzi recitati che scandiranno i passaggi musicali.La scaletta proporrà brani introspettivi, che apriranno il pubblico all'attesa della luce piena, sublimazione di un percorso, secondo le intenzioni degli organizzatori. Saranno eseguiti brani di grandi autrici ed interpreti del '900.L'evento è organizzato da Giampaolo Sinesi con "Chiamata di Scena" ed è inserito nel cartellone di eventi dell'Estate giovinazzese, varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli.Si accede gratuitamente sin dalle 4.00 e sarà possibile per il pubblico usufruire di uno spazio ristoro. Sarà bello, come lo era stato nelle scorse edizioni e sarà l'inizio della settimana più importante dell'anno per i giovinazzesi. Attesi appassionati da tutto il circondario.