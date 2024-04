Orazio Saracino firma la colonna sonora del cortometraggio “Elijah”

Nella serata di mercoledì 10 aprile, il musicista e compositore giovinazzese,ha consegnato la colonna sonora del cortometraggiodel registaper una produzione statunitense.«Racconta la storia di una famiglia di origini bengalesi trapiantata a New York - ha spiegato Saracino -, e delle difficoltà legate ad un non semplice processo di integrazione con il nuovo tessuto sociale. Storia nella storia, il rapporto conflittuale tra i genitori, ancorati alle proprie convinzioni culturali, e la figlia, anticonformista. È stato particolarmente interessante lavorare alle musiche, perché il processo compositivo è stato condiviso con un giovanissimo compositore indiano,scuola Berkeley, a cui è stato richiesto di sottolineare in musica quelle scene dove i tratti culturali dei protagonisti erano più forti».E nel complesso lavoro di Saracino la necessità di un mix sapiente tra culture musicali differenti, ma forse solo apparentemente lontane:«Ne è venuta fuori - ha spiegato lo stesso compositore giovinazzese attraverso i canali social - una colonna sonora in cui convivono armoniosamente lo stile europeo con quello indiano, passaggi orchestrali con incursioni di strumenti tradizionali quali sitar, tabla, santoor.La cosa meravigliosa è stata la facilità con cui io, il regista ed il co-compositore abbiamo dialogato ed interagito a distanza, ora su Zoom, ora via mail, uniti dall'intento di realizzare un commento musicale che calzasse a pennello con il film. E credo proprio che ci siamo riusciti!», ha concluso entusiasta Orazio Saracino.Ancora una volta la dimostrazione di un grande talento di base, che si è fortificato nel tempo con tanto studio e grazie a collaborazioni internazionali. Tutto orgogliosamente made in Giovinazzo.