"Io per lei": Anfass Giovinazzo al fianco della Fondazione Telethon

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

L'INIZIATIVA A GIOVINAZZO

Una nuova occasione si presenta perdi collaborare al fianco della. Infatti, da qualche giorno ha avuto inizio la campagna di sensibilizzazione dal titolo. L'iniziativa si concluderà il 12 maggio e anche per questa edizione l'Anffas Onlus di Giovinazzo, guidata dal presidente Michele Lasorsa, si è subito organizzata. In questi giorni chiamando il numero di telefono n.335-5343513 si potrà versare un contributo e ricevere una bella scatola di latta contenente ottimi frollini a forma di cuore in tre tipologie: all'arancia, al cacao e con le gocce di cioccolato. In tal modo si potrà contribuire a sostenere la ricerca verso le malattie genetiche rare. Questo prodotto dolciario può diventare un bel pensiero da regalare alle mamme in occasione della loro festa coniugando così lo slogan "Mamma che buoni! Per tutte le mamme che credono nella ricerca regala i cuori di biscotto". Il 1 e 2 maggio il presidente ed i volontari allestiranno un punto di incontro presso il municipio di Giovinazzo e anche li si potrà contribuire all'iniziativa ricevendo tutte le informazioni per sostenere questo sodalizio dalla rilevante connotazione sociale.L'Associazione Anffas onlus nazionale e Fondazione Telethon, in occasione della Festa della Mamma, ancora una volta camminano insieme nella direzione unica che volge lo sguardo alla ricerca, per la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione intitolata " Io per lei". I volontari dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionali, Anffas, sono ancora una volta al fianco di Fondazione Telethon e di tutte le mamme che affidano alla ricerca le speranze per un futuro migliore dei loro figli, affetti da malattie genetiche rare. La ricerca messa in campo da Telethon sta ampliandosi verso conoscenze e approcci terapeutici innovativi, utili a migliorare la vita delle persone con disabilità sia intellettive che del neurosviluppo di origine genetica. I volontari dell'Associazione Anffas dal 2014 sostengono la ricerca di Telethon. Da parte di ogni mamma che crede nella ricerca, e in essa affida il futuro dei suoi figli, giunge un " grazie di cuore " perché sono mamme che proteggono i loro bambini, dimostrano forza e coraggio, non si arrendono e al contempo, infondono coraggio rivolgendo il loro sguardo al futuro.Per questo nuovo appuntamento il gruppo dei volontari, guidati dal presidenteha dato disponibilità a collaborare e nel prossimo weekend del 1 e 2 maggio sarà presente in piazza per incontrare le persone che daranno supporto a questa campagna di sensibilizzazione sociale nel rispetto delle regole anti Covid. Il nostro invito è di sostenere tutti insieme la ricerca per donare maggiore forza e speranza alle mamme uniche, speciali e rare.