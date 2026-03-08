Politica
Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa
La nota del movimento di opposizione cittadina
Giovinazzo - domenica 8 marzo 2026
«Massima solidarietà da parte del nostro movimento politico al Comandante della Polizia Locale, Vito Bovino, per il vile atto intimidatorio subìto. Davanti alla violenza e alla prepotenza non esistono colori politici: siamo al suo fianco e al fianco di tutta la Polizia Locale di Giovinazzo. Piena vicinanza al Comandante e alla sua famiglia».
Così PrimaVera Alternativa, principale gruppo di opposizione cittadina in Consiglio comunale, all'indomani della notizia di un foro ritrovato sulla Renault Kadjar di Bovino nella serata del 5 marzo, nei pressi del PalaPalmiotto. Un atto condannato dalle forze politiche e che ha visto un moto da parte di molti cittadini. Proseguono a trecentosessanta gradi le indagini della stessa Polizia Locale.
Così PrimaVera Alternativa, principale gruppo di opposizione cittadina in Consiglio comunale, all'indomani della notizia di un foro ritrovato sulla Renault Kadjar di Bovino nella serata del 5 marzo, nei pressi del PalaPalmiotto. Un atto condannato dalle forze politiche e che ha visto un moto da parte di molti cittadini. Proseguono a trecentosessanta gradi le indagini della stessa Polizia Locale.