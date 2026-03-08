Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa

«Massima solidarietà da parte del nostro movimento politico al Comandante della Polizia Locale,per il vile atto intimidatorio subìto. ​Davanti alla violenza e alla prepotenza non esistono colori politici: siamo al suo fianco e al fianco di tutta la Polizia Locale di Giovinazzo.».Cosìprincipale gruppo di opposizione cittadina in Consiglio comunale, all'indomani della notizia di un foro ritrovato sulla Renault Kadjar di Bovino nella serata del 5 marzo, nei pressi del PalaPalmiotto. Un atto condannato dalle forze politiche e che ha visto un moto da parte di molti cittadini. Proseguono a trecentosessanta gradi le indagini della stessa Polizia Locale.