Politica

Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa

La nota del movimento di opposizione cittadina

Giovinazzo - domenica 8 marzo 2026
«Massima solidarietà da parte del nostro movimento politico al Comandante della Polizia Locale, Vito Bovino, per il vile atto intimidatorio subìto. ​Davanti alla violenza e alla prepotenza non esistono colori politici: siamo al suo fianco e al fianco di tutta la Polizia Locale di Giovinazzo. ​Piena vicinanza al Comandante e alla sua famiglia».

Così PrimaVera Alternativa, principale gruppo di opposizione cittadina in Consiglio comunale, all'indomani della notizia di un foro ritrovato sulla Renault Kadjar di Bovino nella serata del 5 marzo, nei pressi del PalaPalmiotto. Un atto condannato dalle forze politiche e che ha visto un moto da parte di molti cittadini. Proseguono a trecentosessanta gradi le indagini della stessa Polizia Locale.
