Intimidazione al comandante Polizia Locale: arriva la solidarietà di Gianni Camporeale

«Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà al Comandante dei Vigilidestinatario di una grave e inaccettabile atto intimidatorio».Così il consigliere metropolitano e comunale del Partito Democratico,, su quanto accaduto nella serata di giovedì 5 marzo nei pressi del PalaPalmiotto (qui la cronaca).- spiega nella nota diffusa anche i canali social - che mira a colpire non solo la persona, ma l'impegno, la libertà e i valori di legalità che Vito persegue quotidianamente.In più, ogni forma di intimidazione è un attacco non solo alla persona coinvolta - sottolinea Camporeale -, ma anche alle istituzioni e alla sicurezza della nostra comunità. Di fronte a episodi come questo, è fondamentale ribadire con forza che la violenza e le minacce non possono e non devono avere spazio. Al Comandante e a tutto il corpo dei Vigili - conclude uno dei leader del centrosinistra cittadino - va il mio sostegno, la mia vicinanza con l'auspicio che i responsabili vengano presto individuati e che prevalga sempre il rispetto per chi opera quotidianamente con impegno e senso del dovere al servizio dei cittadini».Il fronte istituzionale si compatta sempre più dietro il comandante Bovino. Ora starà agli inquirenti chiarire che cosa abbia creato quel foro e soprattutto evitare che l'accaduto cada nel dimenticatoio come un mero fatto di cronaca. Sarebbe gravissimo e renderebbe vano il moto collettivo a sostegno dell'uomo che guida il comando di via Cappuccini.