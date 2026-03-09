Intimidazione comandante Bovino
Intimidazione al comandante Polizia Locale: arriva la solidarietà di Gianni Camporeale

Il consigliere comunale e metropolitano ha affidato il suo pensiero sull'accaduto anche ai canali social

Giovinazzo - lunedì 9 marzo 2026
«Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà al Comandante dei Vigili dott. Vito Bovino, destinatario di una grave e inaccettabile atto intimidatorio».

Così il consigliere metropolitano e comunale del Partito Democratico, Gianni Camporeale, su quanto accaduto nella serata di giovedì 5 marzo nei pressi del PalaPalmiotto (qui la cronaca).

«Condanno con fermezza questo gesto vile - spiega nella nota diffusa anche i canali social - che mira a colpire non solo la persona, ma l'impegno, la libertà e i valori di legalità che Vito persegue quotidianamente.
In più, ogni forma di intimidazione è un attacco non solo alla persona coinvolta - sottolinea Camporeale -, ma anche alle istituzioni e alla sicurezza della nostra comunità. Di fronte a episodi come questo, è fondamentale ribadire con forza che la violenza e le minacce non possono e non devono avere spazio. Al Comandante e a tutto il corpo dei Vigili - conclude uno dei leader del centrosinistra cittadino - va il mio sostegno, la mia vicinanza con l'auspicio che i responsabili vengano presto individuati e che prevalga sempre il rispetto per chi opera quotidianamente con impegno e senso del dovere al servizio dei cittadini».

Il fronte istituzionale si compatta sempre più dietro il comandante Bovino. Ora starà agli inquirenti chiarire che cosa abbia creato quel foro e soprattutto evitare che l'accaduto cada nel dimenticatoio come un mero fatto di cronaca. Sarebbe gravissimo e renderebbe vano il moto collettivo a sostegno dell'uomo che guida il comando di via Cappuccini.
