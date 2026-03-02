Camporeale: «Il progetto per i 600mila euro al Liceo "Spinelli" va avanti»

«Nella seduta del Consiglio Metropolitano tenutasi giovedì scorso, 26 febbraio, è stata approvata all'unanimitàe relazione con la quale sì è approvato lo Studio di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) con allegata la nota della Soprintendenza Archeologica che ha autorizzato i lavori di sostituzione di tutti gli infissi del liceo per un importo complessivo di 600 mila euro».Lo scrive sui suoi canali social il consigliere metropolitano di Giovinazzo, con delega all'edilizia scolastica, Gianni Camporeale:«Ora - spiega l'esponente del Partito Democratico - si procederà all'approvazione degli elaborati progettuali esecutivi e all'indizione delle procedure di gara per l'individuazione dell'operatore economico affidatario onde consentire l'attuazione dell'intervento che gioverà all'aspetto della scuola, ma soprattutto avvantaggerà l'efficientamento energetico ed ambientale della struttura».Un passo atteso da tempo dallo storico plesso giovinazzese, che serve a completare quando già fatto alla "Buonarroti" da un punto di vista dell'efficientamento energetico e della manutenzione da parte dell'ente comunale. Una buona pagina di politica per il bene degli studenti.