Incidente sulla strada statale 16 bis, disagi al traffico

Ancora un incidente stradale e ancora rallentamenti al traffico lungo la strada statale 16 bis, stavolta all'altezza dello svincolo per Giovinazzo, in direzione Foggia. Stamane, due auto, unae una, per cause non ancora definite e tuttora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, si sono scontrate.Fortunatamente, a parte qualche danno ai due mezzi, recuperati da un carroattrezzi, non si segnalano conseguenze ai due conducenti, rimasti fortunatamente illesi. Per i rilievi di legge, ma anche per gestire la viabilità in direzione nord e per stabilire eventuali responsabilità delle due parti, è giunta sul posto una pattuglia della: il traffico è stato convogliato su un'unica corsia e ciò ha causato, per oltre un'ora, lunghe code e notevoli disagi al traffico.Nessuna novità. Nei giorni scorsi, sempre sulla strada statale 16 bis, ci sono stati altri incidenti stradali, sia in direzione Bari e Foggia, con persone trasportate in ospedale e autovetture danneggiate che hanno causato lunghe code e notevoli disagi al traffico, soprattutto nelle ore di punta. Il consiglio è di essere prudenti.