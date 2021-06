Incidente alle porte di Giovinazzo: quattro auto coinvolte, due feriti

Tanta paura ma nessun ferito grave (solo) nell'incidente stradale che si è verificato stasera sull'arteria stradale che conduce da Bitonto a Giovinazzo, alle porte della città, poco prima del ponte che sovrasta la strada statale 16 bis.: nell'impatto due persone sono state medicate dalL'incidente stradale è avvenuto alle ore 19.15. Unasi è immessa sulla strada provinciale 88 dallo svincolo per l'Adriatica, impattando unaproveniente da Bitonto. Ad avere la peggio quest'ultima che è carambolata contro unaproveniente da Giovinazzo, in un sinistro che ha coinvolto una: l'impatto è stato violento, ma i conducenti dei mezzi non hanno riportato ferite gravi e sono scesi per sincerarsi di quanto avvenuto.Precauzionalmente sono arrivate sul posto due ambulanze del. Fortunatamente, però, solo due persone, condotte all'ospedale, sono dovute ricorrere alle cure mediche. Sul luogo del sinistro sono arrivati gli agenti die leche hanno messo in sicurezza la zona e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. ​Il traffico, già piuttosto inteso, ha subito inevitabili rallentamenti, ma non è rimasto bloccato.Notevoli i disagi con una lunga coda di auto verso Giovinazzo e il traffico deviato lungo lo svincolo. Agli agenti di, che hanno regolato il flusso delle vetture fino alla messa in sicurezza della zona, effettuato i rilievi di legge e raccolto tutti gli elementi, ora il compito di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.