Incendiò a Terlizzi un'auto rubata a Giovinazzo: preso un 31enne

Avrebbe tentato di uccidere due coniugi bloccandoli in casa con un'auto data alle fiamme davanti alla porta dell'ingresso dell'abitazione, a Terlizzi. Unle sue iniziali, è stato arrestato daidellae si trova adesso in carcere per i reati di incendio e duplice tentato omicidio.L'episodio risale alla notte del 17 settembre 2020 . Intorno alle ore 02.30 idele i, allertati dalla centrale operativa della, intervennero a Terlizzi, in via Berardi, per unaincendiata e posizionata a sbarramento di un portone blindato, a sua volta deformatosi per il calore delle alte lingue di fuoco, in modo da ostruire l'unica via di accesso e di uscita di un'abitazione privata.Nella casa c'erano due coniugi i quali, se non fossero stati svegliati dalle grida di avvertimento dei vicini e dall'odore acre del fumo, avrebbero potuto rimanere vittime dell'esalazione di monossido di carbonio. «Fatto gravissimo che destava allarme nella popolazione terlizzese, in quanto in quel periodo si erano verificati diversi incendi di auto, anche se non così gravi atteso che in questo caso si era attentato in modo chiaro all'incolumità delle persone», dice l'in una nota.Le attività investigative condotte dai militari, diretti dal tenente, hanno permesso di ricostruire l'intero caso e di identificare l'autore del grave fatto in un terlizzese di 31 anni (le sue iniziali), il quale avrebbe «posizionato davanti al portone intenzionalmente l'auto (una, nda), rubata qualche giorno prima a, dandole appositamente fuoco». Durante il rogo sarebbe anche rimasto per alcuni istanti ad osservare il portone prima di dileguarsi.Le risultanze investigative deisono state pienamente condivise dall'che ha avanzato una richiesta di provvedimento restrittivo a carico dell'uomo, residente a Terlizzi, accolta dal giudice per le indagini preliminari di Trani con l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il, che avrebbe tentato di uccidere due coniugi bloccandoli in casa con un'auto data alle fiamme, è stato dunque tratto in arresto.Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso laa disposizione della competente: dovrà rispondere, tra gli altri reati, die di. Ancora oscuri, al momento, i motivi alla base dell'insano gesto su cui procedono le indagini.