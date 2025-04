In casa due armi, poi l'accusa di maltrattamenti. Arrestato due volte in 24 ore

Quali fossero le sue intenzioni, non è dato saperlo. E sebbene non abbia precedenti, in una casa nella sua disponibilità inon vi sono arrivati per caso. Una perquisizione mirata, insomma, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un, residente a Giovinazzo, trovato conNon solo: il giorno dopo, mentre era ai domiciliari, è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. I fatti risalgono al 2 aprile scorso, quando il personale dellas'è presentato in una casa in ristrutturazione sulla strada provinciale 107 verso Terlizzi per iniziare una perquisizione a tappeto in tutte le stanze. Avevano evidentemente il sentore che qualcosa di nascosto vi fosse, in tema di armi, e così è stato.Deteneva, infatti, in camera da letto,con la matricola abrasa edello stesso calibro. E non era ancora tutto. In una valigetta, infatti, ihanno recuperato una, oltre adello stesso calibro. Il materiale è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e di munizioni, e sottoposto agli arresti domiciliari.Ma la storia non è finita lì. Alla porta di casa, il giorno dopo, si sono presentati altri militari dellaper notificargli un'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del, per maltrattamenti in famiglia. Secondo l'accusa, infatti, l'uomo, dal 2023, avrebbe maltrattato la moglie, una sua coetanea di Molfetta e da cui è di fatto separato da mesi, «sottoponendola a».In un episodio - nove quelli descritti nell'ordinanza - le avrebbe «sferrato un calcio alla gamba nel mentre costei teneva tra le braccia il figlio minorenne, nato dalla loro relazione», mentre in un altro, «nel corso di un violento litigio, lanciava contro la convivente un bicchiere che la predetta riusciva a schivare, dopodiché le si avventava contro tenendola ferma contro il muro fino a farle perdere i sensi». Il 38enne, al termine delle formalità di rito, è stato trasportato nelIeri mattina, sottoposto all'interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere, «ma di certo - ha garantito il suo avvocato,- faremo ricorso al Tribunale della Libertà per una rivisitazione del quadro indiziario sulla base degli apporti probatori e ai fini di una rivisitazione delle esigenze cautelari».