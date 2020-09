Incendiata la scorsa notte un'autovettura rubata nella giornata di domenica scorsa a Giovinazzo. Non ci sono dubbi che ci sia la mano di qualcuno e le indagini dell'serviranno a delineare i contorni della vicenda. Se l'auto, una, sia stata utilizzata per compiere qualche raid criminale.Il rogo è divampato alle ore 03.00 in via Bernardi. Quando gli uomini del, allertati dai residenti, sono arrivati sul posto le fiamme erano già alte: l'auto è andata distrutta, mentre il fumo, oltre ad annerire una porzione di muro di uno stabile, ha anche invaso un'abitazione. Con una scala, attraverso un balcone, ied i sanitari delsono riusciti a mettere in salvo due persone (, nda), leggermente intossicati dai fumi dell'incendio.Sul posto, inoltre, sono prontamente arrivati i: la carrozzeria del veicolo era ormai distrutta, ma quella sopravvissuta ha consentito ai militari di capire che il veicolo era stato rubato soli quattro giorni fa a Giovinazzo (il 13 settembre scorso) e infine incendiato. Gli uomini dell', che indagano sull'ennesimo rogo, stanno cercando di verificare se ci siano reati predatori legati a quella vecchiadata alle fiamme questa notte a Terlizzi, proprio in pieno centro abitato.Il lavoro deisi sta concentrando sui filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che potrebbero aver immortalato il passaggio dell'auto. Le indagini, dunque, sono in corso. A Terlizzi, comunque, salgono a. Sempre di notte.