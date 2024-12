Inaugurazione Infopoint ed accensione Albero di Natale: il programma a Giovinazzo

Dopo le inaugurazioni della mostra mercato della Touring Juvenatium e della mostra artistica dell'AIAP all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, partirà ufficialmente stasera, 8 dicembre, il programma divarato dall'amministrazione comunale.Alle ore 18.00 ci sarà l'inaugurazione del nuovo Infopoint turistico in piazza Umberto I ed a seguire la musica allegra della street band animerà le via del centro.Alle 19.00 la tradizionale accensione dell'albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II, con il conto alla rovescia scandito alla presenza degli amministratori. Anche quest'anno il grande albero della piazza centrale è omaggiato dal Gruppo Megamark e realizzato grazie a "I monelli", coordinati da Cesare Mongelli.E quest'anno un nuovo allestimento accompagnerà i bambini alla casa di Babbo Natale in Piazza Meschino (nei weekend compresi tra l'8 dicembre e il 6 gennaio, con animazione dalle ore 18 alle 21) attraversando vico Corsignano. Per loro una sorpresa che resta un segreto almeno per le prossime ore.