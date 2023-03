Inaugurato il prato del De Pergola, si punta alla Cittadella dello Sport

Casa del calcio e dell'atletica leggera, per allenamenti e partite, il rinnovatosarà a disposizione dei cittadini, a partire dai giovani, della comunità locale e del territorio: è il, inaugurato stamane dopo l'intervento di riqualificazione delAlla cerimonia dell'area, divenuta polifunzionale - con il rettangolo per il calcio, comprende pure un campo per il futsal ed una palestra - ha partecipato l'ex ct della, ex centrocampista del, che si è complimentato con l'amministrazione comunale per avere realizzato «una struttura di ottimo livello in cui poter dare la possibilità ai giovani di crescere». Investire nello sport significa offrire opportunità alla crescita educativa e responsabile dei bambini.«Io sono nato in una realtà del genere - ha raccontato -, quindi, tutti i ragazzi che potranno allenarsi qui saranno agevolati nella crescita e anche nella possibilità di arrivare, un giorno, in grandi club». Per Donadoni, arrivato con, l'attenzione che bisogna porre verso il calcio, non si limita alla disciplina, ma tende ad avvicinare i giovani a nuove esperienze: «Qui lo faranno in una realtà di spessore - ha detto - in cui staranno insieme e potranno dar sfogo alle proprie passioni».Per i lavori sono stati stanziati circafinanziati dalladalsono stati impiegati per il primo step dei lavori affidati allain attesa del prosieguo dell'intervento e della rinascita del calcio cittadino: «Io mi auguro che ci sia il contributo da parte di tutti per far crescere un vero movimento e dar la possibilità ai giovani - ha concluso Donadoni - di frequentare luoghi che insegnano a stare insieme».«Per tutti noi quest'obiettivo nasce da lontano - ha detto il primo cittadinoal fianco del presidentee del vescovo- quando, col sindaco che mi ha preceduto, ascoltavamo le tante lamentele di quanti, nonostante tutto, si allenavano sul vecchio campo sportivo. La caparbietà dell'amministrazione ha permesso che questo vero sogno si realizzasse», ha aggiunto prima di chiamare sul palco l'intera giunta.«Qui chi vorrà fare calcio troverà un buon riscontro», ha detto, presidente del settore giovanile e scolastico della, mentre, a capo delregionale, ha evidenziato «l'esempio di buona amministrazione e di sinergia» fra lae il«che continuerà e si allargherà ancora». Per il secondo step dei lavori (da appaltare entro luglio), infatti, sono già disponibili. Si punterà alla«Per me è stato un privilegio seguire i due finanziamenti che abbiamo ottenuto e che porteranno alla rigenerazione totale del De Pergola», ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, mentre, che detiene la delega allo Sport, ha rivelato un aneddoto: «Nel 1968 fu mio nonno,, a consegnare, in qualità di titolare della ditta edile esecutrice dei lavori, il campo appena realizzato. Io oggi, dopo, lo riconsegno in qualità di assessore».Prima del taglio del nastro a centrocampo, del lancio dei palloncini biancoverdi e della gara fra le vecchie glorie, Sollecito ha annunciato il secondo step dei lavori, «che includono non solo le gradinate», in attesa della rifondazione sportiva «per la festa di tutti». Il campo ora è realtà,