Turismo sostenibile responsabile, appuntamento col GAL alla Cittadella della Cultura

è il tema dell'incontro in programma quest'oggi, 12 maggio, a partire dalle ore 17.00, all'interno della Cittadella della Cultura in piazza Sant'Agostino, a Giovinazzo.Al tavolo di confronto, organizzato dalinterverranno Cosimo Sallustio, responsabile di raccordo della misure LEADER GAL della Regione Puglia, Vincenzo Depalo del CdA del GAL "Fior d'Olivi",project e territorial marketing manager per lo sviluppo sostenibile reti intersettoriali Distretti Rurali, nonché Presidente dell'E.A.R.T.H. Academy, il sindaco Tommaso Depalma ed il suo omologo di Grumo Appula, Michele A. Minenna.Modera Antonio Saracino, presidente GAL Nuovo Fior d'Olivi.«Con le 7 amministrazioni pubbliche del Nostro GAL - commentano dal Gruppo d'Azione - si dovrà dare impulso alla creazione di "Centro Servizi Avanzati" del Sistema Turistico Locale con l'obiettivo di facilitare l'aggregazione tra imprese ed offrire una struttura fisica di valorizzazione del territorio (intervento 2.1 ) Inoltre nell'ottica della qualificazione di un'offerta turistica "green e destagionalizzata si dovranno attuare investimenti infrastrutturali atti a rendere accessibili a tutti i beni naturalistici, culturali ed architettonici del territorio Gal (Intervento 3.1)».Previsto un pacchetto di interventi di circadel GAL, che ha riaperto i bandi per finanziare nel settore turistico le comunità che ne fanno parte, tra cui Giovinazzo.