Ilaria Salis e Ivan Bonnin presentano "Vipera" alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie

Un racconto di. Oggi,alle ore, la libreriaospiteràper la presentazione del libro "" (Feltrinelli). Un'opera che ripercorre una delle vicende più discusse e simboliche della recente storia europea. L'incontro, realizzato in collaborazione cone il, sarà moderato da"Vipera" è il racconto in prima persona di Ilaria Salis, arrestata l'durante una manifestazione antifascista contro il cosiddetto "Giorno dell'Onore". Quello che inizia come un fermo si trasforma in una lunga e drammatica detenzione nelle carceri ungheresi, dove Salis affrontaCon uno stile diretto, onesto e coinvolgente, il libro restituisce la complessità di un'e svela la natura profondamente politica di un processo che ha scosso l'opinione pubblica internazionale. Ma "Vipera" è anche un'opera che si apre alla, testimoniando la forza dellatra detenuti, compagni di lotta e sostenitori esterni, fino all'inaspettata candidatura di Ilaria Salis alle elezioni europee del 2024 e alla sua successiva elezione.Ogni capitolo di "Vipera" esplora un tema fondamentale e universale: il senso dell'oggi, la, il carcere come strumento di, lae il. La storia di Ilaria Salis diventa un manifesto per chi crede in una società più giusta e in una mobilitazione collettiva per ottenerla.L'incontro è a ingresso libero e la cittadinanza è invitata.