Alle Vecchie Segherie Mastrototaro arriva “Stregherie” dal 21 al 23 giugno

Tre serate, tre eventi di rilievo, una sola cornice: quella della rassegna, organizzata dalledi. Dalsulla scalinata della libreria si alterneranno gli interventi di scrittori e giornalisti per un viaggio nella cultura italiana contemporanea, traLa rassegna si aprealle ore, con lo, unico appuntamento in Puglia del. Saranno ospiti i cinque finalisti del prestigioso riconoscimento letterario –. La moderazione della serata è affidata alla giornalista(Radio 24). Le letture saranno a cura dell'attore, recentemente protagonista del filmdi Paolo Sorrentino. Un'occasione imperdibile per ascoltare dal vivo le voci della narrativa italiana più significativa del momento., sempre alle, spazio alla riflessione civile con la presentazione del saggio(Mondadori), firmato da. Il dibattito sarà moderato dadel. Gli autori, che il 20 giugno ritireranno a Roma il Premio Biagio Agnese 2025 per la saggistica, analizzeranno le debolezze strutturali dell'Italia – amministrative, economiche e geopolitiche – e proporranno spunti per un nuovo ruolo dello Stato in un'epoca di crisi e trasformazioni globali.La chiusura della rassegna è affidata a. Appuntamento, alle 20:30, con la presentazione del libro(Castelvecchi), dedicato alla leggendaria discoteca di Bisceglie, simbolo degli anni '90. Interverrannoe, in collegamento,. Modera, voce di Radionorba e Battiti Live. Una serata tra storia familiare, trasformazione sociale e cultura pop.