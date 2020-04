Il PD a Giunta e Consiglieri di maggioranza: «Devolvete gettoni di presenza ed indennità»

Hanno lasciato il segno nella politica locale alcune dichiarazioni rilasciate dal sindaconella diretta di lunedì sera su GiovinazzoViva.Il primo cittadino aveva infatti dichiarato: «Il PD locale chiede una sorta di questua per i nostri commercianti. Uno fa in coscienza quello che sente. Chi ci conosce sa quello che facciamo e lo teniamo per noi perché la solidarietà la si fa e la si fa in silenzio».Quella affermazione è stata ripresa sulla pagina ufficiale Facebook quest'oggi dalla locale Segreteria cittadina del, che ricorda come vi fosse stata una proposta avanzata ai Consiglieri ed ai membri della Giunta comunale di devolvereSecondo i Dem, dunque, si tratterebbe di una profonda incongruenza con quanto dichiarato un annetto fa dallo stesso Depalma anche a media nazionali. Da qui l'affondo: «il Sindaco e i "suoi" non vogliono devolvere le loro indennità perché sarebbe un'elemosina e perché la solidarietà si fa in silenzio! Ma come - si chiede nella nota -, non è lo stesso Sindaco Depalma che qualche tempo fa ha pubblicizzato in ogni dove il fatto di essersi raddoppiato lo stipendio così da avere "più soldi per aiutare i poveri"? Non è lo stesso Sindaco che è comparso sulle reti e sui giornali a diffusione nazionale per annunciare al mondo intero la sua».Dal PD continuano: «E ora, che si tratta di rinunciare realmente a qualcosa - è la sottolineatura - peril primo cittadino, pur di non privarsi di parte della sua indennità piena (al pari dei suoi stretti collaboratori, come "stipendiati" dalla politica -tutti lor signori costano ai cittadini circa 120.000 euro all'anno), si aggrappa all'entità "modesta" del contributo e, udite udite, al fatto che è abituato a fare solidarietà solo in silenzio. Saranno, forse, anche briciole per i commercianti,Come ama sempre dire il nostro Sindaco: "ognuno faccia la propria parte"».Ilriprende nella sua nota anche quanto proposto dal Consigliere, il quale aveva rilanciato l'idea diproposta oggetto di discussione degli incontri con l'ARAC e su cui l'Amministrazione comunale dovrà decidere in fretta.Infine i Democratici giovinazzesi concludono con un riferimento ai provvedimenti di Giunta, definiti in queste settimane più volte insufficienti a garantire un sostegno concreto al commercio ed a piccoli imprenditori: «Questi sono fatti da mettere in campo. E, invece, da questa Amministrazione solo rifiuti e nessuna iniziativa concreta - attaccano -. Anzi, no, una delibera di Giuntase noncosa peraltro già fatta dal Governo oltre due mesi fa».