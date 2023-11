Agostino Picicco premiato al Circolo Unione di Bari

Nello scenario suggestivo di stucchi dorati, specchi e pregiati affreschi della "Sala delle Muse" del Circolo Unione del Teatro Petruzzelli si è svolta la cerimonia di conferimento dei Premi Letterari Nazionali, promossi e curati dallIl Premio, giunto alla XII edizioni, con il patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, dell'Università degli studi di Bari e di numerose altre istituzioni culturali e sociali, quest'anno ha avuto come tema "L'amicizia ai tempi dei social". L'organizzazione è curata dalla presidente di Porta d'Oriente, prof.ssa Cettina Fazio Bonina, e presidente del Premio è la nota psicologa e scrittrice Vera Slepoj. La Giuria è presieduta da Vittorio Sgarbi, critico d'arte e Sottosegretario del Ministero della CulturaLa premiazione, condotta dalla giornalista Antonella Daloiso, e allietata dagli intermezzi musicali a cura del Conservatorio Musicale "Nicolò Piccinni" di Bari e del Coro Gabriel -Lucia Greco, ha visto la consegna del Premio Speciale ad Agostino Picicco per(Secop edizioni), saggio in linea con il tema indicato.Nel suo intervento, rivolgendosi al folto pubblico, l'autore ha ringraziato per il riconoscimento e ha invitato a ripensare la comunicazione digitale come strumento a servizio dell'amicizia che – pur avviata tramite i social - si consolida per lo più con incontri reali e autentici.