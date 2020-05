Neppure la pandemia da, un'emergenza di sanitaria a livello internazionale, ferma il fenomeno degli incendi d'auto. Nella notte scorsa, a Giovinazzo, unaè stata avvolta dalle fiamme. L'episodio si è verificato alle ore 00.25 in via Celentano.Insomma, è stata una notte movimentata per i, sempre pronti ad intervenire anche in questo momento difficile, colche ha stravolto le nostre vite, impegnati nello spegnimento di un incendio che è divampato da unaparcheggiata in strada. Il veicolo è stato del tutto avvolto dal fuoco, tanto da renderlo ormai inutilizzabile. Sul posto, allertati dai residenti dell'isolato, sono arrivati idelAssieme a loro, anche iper presenziare all'intervento. Spento l'incendio - che ha sviluppato una lunga colonna di fumo - e messa in sicurezza l'intera area, è stato infatti eseguito un sopralluogo: durante l'ispezione, al termine delle operazioni, non è stato però rintracciato nulla di significativo (taniche di benzina o bottigliette in plastica, con residui di liquido infiammabile, ndr). Le cause, pertanto,Un valido supporto potrà essere fornito però da alcune videocamere di sorveglianza, che si trovano nei paraggi. Al momento, però, resta l'episodio, l'auto distrutta dal fuoco e, per il proprietario,. In questo momento di incertezza per il nostro futuro e - soprattutto - di paura per la nostra salute.