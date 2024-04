"Tutto Totò", la Polifonica Giovinazzo porta in scena i brani del principe della risata

Di sicuro intramontabile è il repertorio di pregevole qualità che il principeprincipe della risata, ha lasciato in eredità alla comunità nazionale e non solo: testi poetici, canzoni da lui scritte e diventate celebri nei suoi film e nei varietà. Tutti abbiamo visto almeno una volta i suoi film e ricordiamo anche le sue celebri battute: "c'è chi può e chi non può, io può", oppure "la donna è mobile e io mi sento mobiliere", o ancora "lei è un cretino, s'informi!", solo per citarne alcune.e il M° Antonio Dangelico hanno ideato una serata dedicata a Totò e a buona parte del suo celebre ed indimenticabile repertorio. Nelle serate di sabato 27 aprile e domenica 28 aprile alle ore 20.30 nella sala concerti della "Scuola Comunale di Musica Filippo Cortese", con il patrocinio della città di Giovinazzo, andrà in scena lo spettacolo di varietà "Tutto Totò". Lo spettacolo proporrà dodici brani, tra i più noti, composti da Totò tra cui : "Carme, Carme'", "Malafemmena" e "La Mazurka di Totò".Le canzoni saranno interpretate da Carlo Monopoli che è esperto in tale arte, ci ha fatto sapere il M° Antonio Dangelico; il ruolo di spalla sarà svolto dal soprano Raffaella Montini che interpreterà il ruolo di una soubrette di un caffè chantant.Lo spettacolo musicale sarà accompagnato dal pianista Vito della Valle di Pompei, eccellenza artistica e musicale della nostra città, e dal batterista Sergio Belgiovine che sosterrà le macchiette caratteristiche del personaggio Toto'. Il coro, i costumi e la scenografia sono a cura dell'Associazione Polifonica " Città di Giovinazzo". Il regista e direttore dell'atteso varietà è il M*Antonio Dangelico. A nostro parere si tratterà di una iniziativa interessante e divertente; un progetto musicale originale e nuovo che darà vigore ad un repertorio caro a tutti gli appassionati della sagace e intensa arte poetica e musicale di Totò. Per informazioni e dettagli sui biglietti ci si può rivolgere alla segreteria dell'associazione Polifonica sita in via Tenente Fiorino n.8 a Giovinazzo.