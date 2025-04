La Polifonica Giovinazzo omaggia Renato Carosone

Il repertorio evergreen, appartenuto a un artista simpatico e originale qual è stato l'indimenticabilesarà fulcro delle serate-spettacolo dinate con il patrocinio della "Città di Giovinazzo".Infatti, alle ore 20.30,a Giovinazzo, andrà in scena lo spettacolo che renderà omaggio al grande pianista, compositore, direttore d'orchestra e cantautore partenopeo, oltre che grande autore e interprete anche nell'ambito jazz e di musica leggera.I testi e la regia dello spettacolo sono stati scritti da Carlo Monopoli, il coro, le scene e i costumi sono a cura dell'associazione Polifonica "Città di Giovinazzo". In voce si potranno ascoltare il tenore Carlo Monopoli e il soprano Raffaella Montini. La band sarà composta da Gianpaolo Sinesi al sax contralto, Michele Antonio Amato al contrabbasso, Paolo Fiorentino al pianoforte, Sergio Belgiovine alla batteria. La direzione dell'ensemble sarà a cura del M° Antonio Dangelico.In programma una carrellata piacevole, melodica, spassosa e ben fatta sia stilisticamente che musicalmente dei brani più famosi di Renato Carosone. Sarà un piacere ascoltare tra gli altri : " Caravan petrol", "Torero", "Tu vuo' fa' l'americano", "'O sarracino", "Pigliate 'na pastiglia", "T'è piaciuta" e tanti altri. Ironico, energico, spassoso e coinvolgente, Renato Carosone ha interpretato pagine musicali iconiche che hanno tracciato il solco di un'epoca, quella del dopoguerra. L'omaggio che i cantanti, i musicisti e il coro polifonico della nostra città rivolgeranno al grande maestro Carosone sarà di sicuro straordinario visto il talento musicale che verrà messo in campo. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla segreteria della Scuola Comunale Musicale "Filippo Cortese" sita in via Tenente Fiorino n. 8 a Giovinazzo