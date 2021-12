Il Consiglio comunale torna in modalità a distanza

L'emergenza sanitaria in corso si fa sentire nuovamente in maniera pesante ed anche il Consiglio comunale di Giovinazzo tornerà a riunirsiLa decisione è stata presa il 24 dicembre scorso dal Centro Operativo Comunale, riunione a cui ha preso parte anche il presidente della massima assise cittadina,, il quale ha convocato per domani, mercoledì 29 dicembre, una nuova seduta che avrà inizio alleSe non dovesse esservi il numero legale, la seconda convocazione è fissata per le 9.30 del 31 dicembre.Tra i punti all'ordine del giorno anche una discussione sulla "Razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche" del Comune di Giovinazzo che si annuncia interessante. Di seguito il programma completo dei lavori in Aula "Pignatelli" che sarà trasmessa in streaming sui canali YouTube dell'Ente comunale.1. Approvazione Verbali sedute precedenti;2. Interrogazioni ed interpellanze;3. Razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;4. Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 1934/20Z1. Sig. G. O. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;5. Sentenza Tribunale di Bari n. 3863/2021. S. L. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;6. Sentenza Corte di Appello di Bari n. 2052/2021. G. B. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.