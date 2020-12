Il Consiglio comunale di Giovinazzo si riunisce d'urgenza anche oggi

Erano stati stralciati dall'ordine del giorno di ieri, 30 dicembre, alcuni punti all'ordine del giorno molto importanti, riguardanti debiti fuori bilancio inerenti al settore dei Lavori Pubblici ed all'Ambiente. Saranno discussi questo pomeriggio, 31 dicembre, in quella che è diventata la reale ultima seduta di questo particolarissimo 2020. Il Presidentel'ha convocata per le ore 16.00, sempre in via telematica per rispettare le norme di contenimento del contagio da Covid-19. Di seguito il nuovo ordine del giorno.1. Progetto dei lavori di riqualificazione della Scuola Media "G.Marconi" e della scuola dell'infanza "G.Rodari" redatto dall'ing. Vitangelo Bavaro. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;2. Interventi di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione eseguiti dalla Ditta S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;3. Interventi di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione eseguiti dalla Ditta CO.RE.IM. Srl . Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;4. Interventi urgenti di manutenzione straordinaria riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Approvazione lavori di somma urgenza ex art. 163 d.Lgs 50/2016 e copertura della spesa. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;5. Interventi riguardanti la messa in sicurezza della recinzione del "Lotto n. 5" – discarica – a confine con la strada comunale S. Pietro Pago. Approvazione lavori di somma urgenza ex art. 163 d.Lgs 50/2016. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;6. Interventi urgenti per l'eliminazione dei fenomeni negativi, verificatesi nei mesi di maggio e giugno 2020 causati dagli incendi in località San Pietro Pago in Giovinazzo. Approvazione lavori di somma urgenza ex art. 163 d.Lgs 50/2016. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;7. Interventi urgenti per la messa in sicurezza del ponte di via Daconto, in corrispondenza del tratto sovrastante la viabilità pubblica ed il tracciato ferroviario. Approvazione lavori di somma urgenza ex art. 163 d.Lgs 50/2016. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.