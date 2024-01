Notte Bianca della Poesia, Palumbo ancora direttore artistico

In data 03.01.2024, con voto unanime, il Direttivo dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo ha confermato l'incarico di Direttore Artistico della 14ª edizione dellaal docente molfettese,«Per il settimo anno consecutivo il Prof. Palumbo è stato nominato Direttore Artistico della Notte Bianca – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – che è riuscito a portare a livelli altissimi come dimostrato dai consensi nazionali ed internazionali ricevuti. È piacevole lavorare con lui e sono certo che anche questa edizione conterrà delle perle progettuali che ne accresceranno il valore esperienziale per i tantissimi partecipanti».Il ricercatore in "Letteratura Italiana" e docente in "Filologia della Letteratura Italiana" e "Metodologia della critica letteraria" presso l'Università di Foggia si avvarrà della collaborazione di Vito Davoli che, su sua proposta, è stato nominato Vice Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia.«Ringrazio il Direttivo dell'Accademia – ha detto il Prof. Palumbo – per questa conferma e Vito Davoli per la collaborazione che continuerà ad assicurarmi. La tredicesima edizione ha rappresentato uno snodo cruciale per l'evento. Anche quest'anno intendiamo continuare nel solco della partecipazione di ospiti di rilievo, puntando su un potenziamento degli aspetti d'internazionalizzazione e su un'adesione sempre più non limitata alla base regionale. Contiamo di riproporre – ha chiosato il Prof. Palumbo – e, se possibile, incrementare i momenti seminariali di studio, fondamentali in un percorso di scoperta della "condizione della poesia". Nostri obiettivi sono ancora l'organizzazione di recital su autori e opere radicati nella tradizione letteraria e un ulteriore salto di qualità nella selezione dei poeti non legati a realtà associative».Durante la plenaria dell'Accademia è stata approvata la proposta del neo Vice Direttore Vito Davoli di ospitare a Giovinazzo nell'ultima settimana di gennaio 2024 il noto poeta Spagnolo Alfredo Pérez Alencart nel format "Aspettando la Notte Bianca della Poesia"