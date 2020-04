Il bollettino serale: Depalma pensa al piano "Giovinazzo Riparte"

Nel bollettino serale del Sindacoc'è anche la diretta della nostra testata di ieri sera, sui problemi ed il rilancio di commercianti, albergatori e ristoratori e di tutto il comparto legato al turismo. Poi i controlli della Polizia Locale, ma soprattutto la nuova illuminazione del centro storico e la distribuzione di pacchi alimentari. Ecco cosa ha scritto.«Ho da poco terminato la diretta suinsieme a Luca Barbone presidente di ARAC per discutere delle tematiche inerenti i ristoratori, commercianti, operatori turistici di Giovinazzo. La nostra intenzione è preparare un piano articolato, "Giovinazzo Riparte", che contempli tutti gli aspetti della nostra vita cittadina, dal commercio al sociale, dai controlli alla sanità, dallo sport alla scuola e così via. Dovremo riorganizzare il tutto con razionalità per essere efficienti e contrastare al meglio il contraccolpo della crisi economica scatenata da questa grave emergenza epidemiologica.Tra ieri ed oggi quasi 200 controlli. Purtroppo mi preme ricordare a tutti che siamo ancora nella fase di massimo contenimento del virus, occorre quindi uscire di casa solo se indispensabile. Nessuna restrizione è stata abolita da ieri, non siamo nella fase 2 e nemmeno nella fase 3.In questi giorni stiamo continuando a distribuire pacchi alimentari e mascherine. Per queste ultime ci state scrivendo in tanti quindi ci vorrà qualche giorno per organizzare il lavoro di consegna a domicilio a cura del SerMolfetta. Mi preme però avvisarvi che la mascherina ottenuta a domicilio non vi autorizza ad uscire se non per motivi indispensabili. Soprattutto le persone più vulnerabili e più anziane sono tenute ad osservare scrupolosamente le norme di sicurezza.Non registro ad oggi nessuna comunicazione della Asl circa nuovi contagi sul territorio, se avrò notizie in tal senso vi aggiornerò senza indugio.Oggi sono ripartiti alcuni nostri cantieri tra cui la sostituzione delle vecchie lampade del centro storico con le nuove lampade a Led a minor consumo energetico. Questa sostituzione interesserà anche la Piazza. Continuiamo nell'intento di realizzare interventi di sostenibilità ambientale, la strada maestra per il futuro, dall'energia (sostituzione lampade) alla mobilità (percorsi ciclopedonali), dall'edilizia (efficientamento energetico delle nostre scuole) ai trasporti (acquisto del bus elettrico). Abbiamo bisogno di guardare avanti con fiducia e ottimismo».