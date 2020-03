Il bollettino serale del Sindaco: una denuncia per spostamento senza motivo

INASPRIMENTO SANZIONI PER CHI ESCE SENZA VALIDO MOTIVO

SERVIZI ANAGRAFE E ATTIVITÀ CIMITERIALI

CONSIGLIO COMUNALE

POLIZIA LOCALE E DERATTIZZAZIONE

Vi riproponiamo come di consueto il bollettino integrale serale del Sindaco«Il Premier ha annunciato un inasprimento delle sanzioni per chi esce di casa senza un valido motivo: ci troviamo nella fase più critica di questa emergenza e dobbiamo continuare ad essere rigorosi nel rispettare le norme. Anche per la nostra Regione questa è la settimana cruciale per capire l'andamento del contagio e per porre in essere tutte le misure necessarie per arginare il Coronavirus.Proprio per monitorare al meglio la situazione sui singoli Comuni stamattina per tramite di ANCI Puglia abbiamo ribadito a Regione e Asl la necessità dei Sindaci di avere i riferimenti di quanti sono tornati dalle ex zone rosse per capire come essere di aiuto a questi nostri concittadini per far proseguire il loro isolamento nel modo migliore possibile. Vogliamo evitare qualsiasi disattenzione e vorremmo capire soprattutto le date dei rientri per fare delle valutazioni complessive sui giorni di isolamento fin qui trascorsi.Vi segnalo che a seguito del decreto del 22 marzo scorso che ha disposto la sospensione di attività produttive non essenziali e strategiche il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare esplicativa dove vengono chiarite le posizioni su alcune tipologie di impresa, sulle attività professionali e su altri aspetti. La circolare la trovate a questo link: https://www.interno.gov.it/…/circolare_dpcm_23_marzo_2020_r… Da oggi ci sono nuove disposizioni comunali per i servizi anagrafe, stato civile ed elettorale. L'accesso in Comune sarà consentito solo previo appuntamento contattando il numero 0803943131. Bisogna limitare l'accesso per pratiche non urgenti e rinviabili che comunque possono essere inviate via pec o mail o raccomandata. L'opportuna modulistica la trovate a questo link del sito comunale: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/…/a…/servizi-demografici Per le attività cimiteriali occorrerà contattare il numeroIn questi giorni stiamo lavorando anche per dotarci dei necessari strumenti informatici per consentire al dibattito democratico della nostra città di andare avanti ovvero per poter convocare in sicurezza il consiglio comunale. Anche su questa emergenza e su quanto occorrerà fare quando quest'incubo sarà finito, mi sembra giusto ed opportuno coinvolgere maggioranza ed opposizione nel luogo deputato al dibattito ossia la massima assise cittadina (anche se in videoconferenza).Vi informo inoltre che nella giornata di oggi agli esiti dei controlli fatti dalla nostra Polizia Locale vi è statanfine oggi abbiamo terminato le operazioni di derattizzazione mentre vi confermo che nella prima mattina di venerdì effettueremo nuovamente le operazioni di lavaggio sul territorio urbano.Per stasera è tutto, restiamo a casa, ora più che mai non possiamo mollare!»