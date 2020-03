Il bollettino serale del Sindaco. Un tampone negativo a Giovinazzo

UN TAMPONE NEGATIVO E 26 CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

NUOVI ORARI FARMACIE

PERSONE AFFETTE DA AUTISMO

CONSEGNE A DOMICILIO E NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE

BENEFICIARI BONUS LUCE E GAS

DERATTIZZAZIONE

Pubblichiamo il bollettino serale del sindaco di Giovinazzo. Una buona notizia caratterizza la comunicazione alla cittadinanza: è stato effettuato un tampone su un uomo«Oggi abbiamo avuto riscontro di un tampone fatto su un nostro concittadino: esito negativo.Nella giornata odierna 26 controlli e nessuna denuncia. Continuiamo a restare a casa, vedrete che presto arriveranno i risultati di questo isolamento.Alcune informazioni utili: il consiglio dell'ordine interprovinciale dei farmacisti ha stabilito nuovi orari di apertura delle farmacie. In particolare su Giovinazzo si osserverà il seguente orario: 8.30-13.00 / 15.30-19.00. Dalle 19.00 alle 20.00 assicurerà il servizio solo la farmacia di turno.In privato abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di famiglie con figli autistici che segnalavano la necessità di poter uscire per permettere ai loro figli una piccola passeggiata ovviamente rispettando le misure di sicurezza. Abbiamo convenuto che questa esigenza fosse motivata in virtù del fatto che è difficile imporre a lungo il confinamento a persone che soffrono di autismo. Per tali ragioni domattina darò indicazioni affinché le brevi passeggiate per persone affette da autismo e da un accompagnatore in luoghi isolati del territorio comunale muniti di autocertificazione e verbale di invalidità siano consentite. Per problemi invece inerenti altri disturbi psichiatrici correlati con la necessità di uscire di casa per "mitigare" questo isolamento ed evitare crisi comportamentali siamo disponibili ad affrontare volta per volta ogni singolo caso in collaborazione con la Asl. I contatti di riferimento per queste problematiche sono:oppure la mail dell'assessore Sollecito: michele.sollecito@comune.giovinazzo.ba.it Approfitto per chiarire che il decreto firmato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri lascia fermo quanto stabilito per le attività commerciali col Decreto dell'11 marzo 2020 quindi dal punto di vista delle consegne a domicilio non cambia nulla. Ciò che invece è cambiato è il modello di autocertificazione, qui il link al modello aggiornato: https://www.poliziadistato.it/…/nuovo-modello-autodichiaraz…Informo anche che per i beneficiari dei bonus luce, acqua e gas («bonus sociale» ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta sia per la fornitura di energia elettrica/gas che per la fornitura idrica) in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020, è stata prevista la facoltà di rinnovare la domanda per l'erogazione oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo. Di seguito il link per le informazioni: https://www.arera.it/it/docs/20/076-20.htm Oggi, infine, sono iniziate le operazioni di derattizzazione e trattamento larvicida della nostra città. Vi terremo aggiornati anche su questo».