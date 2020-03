Il bollettino serale del sindaco: occhio alle truffe

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

OCCHIO ALLE TRUFFE!

SOSPENSIONE PAGAMENTO PARCHEGGI

PENSIONI

Anche questa sera, 25 marzo, il Sindaco di Giovinazzo,ha inteso aggiornare la popolazione su quanto messo in atto dal Comune in questo periodo di emergenza sanitaria.«L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del nostro Comune è attivo in modalità "smart working". Gli operatori sono raggiungibili via mail ( heis@urpcomunegiovinazzo.it ) o ai seguenti numeri:Modifiche ad orari e modalità di accesso anche per la nostra tesoreria ovvero la Banca Popolare di Bari. La banca sarà aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 12.50. Sarà possibile recarsi in filiale solo previo appuntamento (da richiedere chiamando il NUMERO VERDE 800 005 444 oppure on-line accedendo alla sezione "help" del sito www.popolarebari.it). Questa informazione è utile a coloro che hanno ricevuto un pagamento disposto dal Comune di Giovinazzo con incasso allo sportello.Stamattina ci hanno segnalato telefonate fatte a casa di alcuni nostri concittadini da parte di pseudo organizzazioni solidali: massima attenzione! Pensiamo si tratti di telefonate per individuare anziani soli e facilmente raggirabili. Segnalate alla Polizia Locale o ai Carabinieri eventuali telefonate ricevute che possano destare sospetti.Da oggi e fino al 3 aprile, inoltre, con ordinanza sindacale è stata sospesa l'applicazione della tariffazione delle soste sulle strisce blu presenti su tutto il territorio comunale.Infine: la nostra Polizia Locale ha provveduto a sistemare al meglio la zona antistante gli uffici postali. Come sapete da domani saranno in pagamento le pensioni secondo un ordine quotidiano stabilito per cognome così da evitare assembramenti. Tutti coloro che da domani si recheranno alle poste per la riscossione (come indicato in un articolo da noi pubblicato giorni addietro) sono tenuti ad osservare la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone e ad evitare ogni contatto.Questi ultimi giorni abbiamo notato un atteggiamento di maggiore responsabilità da parte di ognuno: continuiamo a rispettare le misure di sicurezza, usciamo solo se necessario, restiamo a casa! Questa battaglia la vinceremo solo se non abbasseremo la guardia proprio in questi giorni decisivi. Un forte incoraggiamento a ciascuno, uniti ma distanti ce la faremo».