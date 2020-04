Il bollettino serale del Sindaco: il numero dei positivi resta invariato

POSITIVI INVARIATI, SI PREPARA LA FASE 2

CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

BUONI SPESA



LE MASCHERINE DELLE VOLONTARIE GIOVINAZZESI

DONATI TRE TERMOMETRI AD INFRAROSSI

Di seguito il bollettino serale sull'emergenza Coronavirus redatto dal Sindaco Tommaso Depalma.«Il numero dei positivi sul nostro territorio rimane invariato (sono 9 da inizio pandemia, comprensivi della persona deceduta e delle tre persone residenti a Giovinazzo e domiciliate attualmente fuori città, oltre al nucleo familiare di 5 persone ndr). Oggi pomeriggio lunga riunione in videoconferenza tra Regione, Asl Bari e Sindaci della città metropolitana di Bari. Ci si prepara alla fase 2 di questa terribile epidemia con molta prudenza e cautela. Durante la riunione noi sindaci abbiamo esposto le criticità maggiori di questi giorni e abbiamo concordato alcune modalità operative per la futura ripartenza dei nostri territori.Aumentano in questi giorni controlli e attenzione da parte delle nostre forze dell'ordine: oggi più di 50 le autocertificazioni controllate. Saremo vigili perché in questi giorni nessuno pensi di poter fare il furbo e aggirare le prescrizioni.Sono circa 400 le domande presentate per i buoni spesa, sono in corso le attività dell'istruttoria, presto daremo ulteriori notizie a riguardo sulle modalità di consegna dei buoni e sulle comunicazioni degli esiti dell'istruttoria.Oggi graditissima sorpresa da parte di alcune volontarie cittadine che hanno cucito e realizzato 100 mascherine. Grazie a. Basta davvero poco a metter in moto la solidarietà!Graditissima anche la donazione da parte dello studio Pisani e Colasanto di 3 termometri infrarossi per monitorare la temperatura. Ci saranno utilissimi, insieme ad altri che abbiamo pensato di acquistare, per gestire l'accesso nei luoghi pubblici.La generosità di questi giorni rinfranca ognuno di noi in questa situazione di diffusa difficoltà».