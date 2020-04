Il bollettino serale del sindaco: i casi di positività a Giovinazzo restano cinque

SEMPRE 5 CASI DI POSITIVITÀ

Vi proponiamo il consueto bollettino serale del Sindacosull'emergenza Coronavirus a Giovinazzo.«La situazione dei positivi su Giovinazzo resta la stessa, ho avuto notizie di una nostra concittadina che purtroppo è risultata positiva al virus ma da tempo non risiede a Giovinazzo. Dunque i casi attualmente positivi sul nostro territorio sono 5. Anche in Puglia si rileva un segnale confortante: non abbassiamo la guardia proprio ora! Restiamo a casa, mettiamo fine alla catena del contagio.Oggi la nostra Polizia Locale ha effettuato oltre 40 controlli di autocertificazioni, nessuna anomalia riscontrata. Tuttavia oggi abbiamo notato molta gente in giro per la spesa: evitate di uscire quotidianamente, esponete tutti a minor rischio, compresi i vostri cari e la vostra famiglia.Ieri vi ho parlato della questione degli addetti dei negozi di alimentari, oggi vi segnalo che la stessa serietà è richiesta pure a tutti gli avventori degli esercizi commerciali che entrano senza alcuna protezione, che indossano mascherine in modo scorretto, che toccano a loro volta la merce. Tutti ci dobbiamo attenere alle regole di igiene e di distanziamento sociale, bisognerà convivere con queste regole anche dopo il periodo di isolamento dunque è bene non essere superficiali. In questi giorni, compreso stamattina, abbiamo consegnato le prime mascherine acquistate: abbiamo iniziato dagli studi medici proseguendo al mercato giornaliero e agli addetti dei supermercati. Continueremo nei prossimi giorni secondo lo schema di priorità che ci siamo dati come Protezione Civile.Arrivano già le prime domande per il bonus spesa e il coinvolgimento territoriale sta già funzionando a regime. Lunedì saremo in grado di fare già il punto della situazione: questa emergenza ci impone di essere tempestivi e pronti ad ogni richiesta di aiuto. Anche oggi il Sermolfetta ha provveduto alla consegna di numerosi generi alimentari grazie alle donazioni del progetto Giovinazzo Solidale.Vi informo, infine, che abbiamo aperto il conto corrente del Comune per le donazioni da destinare alle persone e alle famiglie in difficoltà a casa di questa emergenza. L'Iban è il seguente: IT 65 D 05424 04297 000000001043. Per fare donazioni: causale – Comune di Giovinazzo Emergenza Coronavirus. Intestatario: Comune di Giovinazzo.Domani, a fine settimana, vi aggiorneremo sul lavoro che abbiamo compiuto in questi giorni per rendere tracciabili donazioni ed aiuti in modo pubblico e trasparente. Per stasera è tutto, non molliamo, vinceremo questa sfida»