Il bollettino del Sindaco: mascherine a persone con particolari patologie

Di seguito il bollettino serale del Sindaco«Oggi abbiamo riunito il COC per l'organizzazione della distribuzione delle mascherine e per il coordinamento dei controlli per il week-end del 25 e 26 aprile.All'esito della riunione si è stabilito che lI numeri da contattare sono: 353 3275495 oppure 353 3275573. Si può anche scrivere a questo indirizzo: heis@urpcomunegiovinazzo.it Le mascherine verranno consegnate a domicilio esclusivamente dal personale del SerMolfetta.Stiamo quindi procedendo alla distribuzione delle mascherine secondo l'ordine di priorità e continueremo a farlo nei prossimi giorni sempre grazie all'intervento del SerMolfetta.In merito ai controlli del prossimo week-end ci siamo coordinati con Polizia Locale, Carabinieri e Guardie campestri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza a tutela della salute di tutti. Anche l'associazione delle Guardie Ecozoofile Protezione Ambientale (GEPA) collaborerà per il controllo del territorio. Inoltre, il SerMolfetta interverrà nell'opera di prevenzione tramite l'utilizzo di un drone il 25, 26 aprile e 1° maggio.Mi preme comunicarvi che la solidarietà giovinazzese non si ferma e all'esito dell'avviso pubblico dei buoni spesa abbiamo comunque consegnato tra ieri ed oggi altri 40 pacchi di generi alimentari e altri buoni spesa donati da tanti cittadini in questi giorni grazie all'iniziativa "Giovinazzo Solidale" per un valore di 2.625 euro. Vi ricordo che qui c'è il link alla nostra banca dati trasparente, aggiornata giorno per giorno: https://github.com/ComuneGiovinazzo/GiovinazzoSolidale Siamo al lavoro sul prossimo bando dei buoni spesa seguendo comunque l'indirizzo del Governo ovvero di destinare queste risorse ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quindi con priorità per nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico.Chiudo rassicurandovi sul fatto che ad oggi non si segnalano nuovi casi positivi sul nostro territorio».