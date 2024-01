Il 6 gennaio la grande tombolata a Sant'Agostino

Il ricavato contribuirà alle spese per la realizzazione del nuovo Campo "don Michele Fiore"

Su terrà sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania, laorganizzata dalla comunità dellaInizio previsto per le 19.30, subito dopo la messa vespertina.Gli organizzatori hanno reso noto nelle scorse ore che è possibile ancora acquistare 3 cartelle al costo di 5 euro, sia rivolgendosi ai sacerdoti, sia giungendo con anticipo in chiesa prima della tombolata. L'intero ricavato andrà a contribuire alle spese sostenute per realizzare il nuovo Campo "don Michele Fiore", che sarà inaugurato domenica 7 gennaio dopo la messa delle 10.30.Ai premi hanno contribuito diversi commercianti della città.