Il 29 settembre torna a Giovinazzo la Sagra della pizzella

Attesa molto più di quanto non dica la scarna comunicazione. Tornerà il 29 settembre laa Giovinazzo, giunta alla sua terza edizione, organizzata dalla Pro Loco APS in collaborazione con gli assessorati alle Attività Produttive e Cultura e Turismo.La salvaguardia di un prodotto da forno specifico, caratterizzante fortemente il territorio cittadino, è il primo obiettivo di una rassegna che sta crescendo di anno in anno. In tanti arriveranno anche dai centri viciniori per gustare quella che non è una focaccia, ma qualcosa di unico, amatissima dai giovinazzesi.«Quest'anno - scrivono dalla Pro Loco - la manifestazione, al fine di svolgere anche una funzione di integrazione sociale, si è arricchita dell'organizzazione due laboratori che si terranno presso il Panificio Bove Dal 1956 e Baricò, venerdì 27 settembre alle ore 17.00 per utenti diversamente abili. Sono previsti 5 posti per ciascun laboratorio. Per la partecipazione contattare il numero 3505936607».