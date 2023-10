Giovinazzo onora sua Maestà la Pizzella (FOTO)

11 foto Sagra della Pizzella 2023 Francesco Caldarulo

Acqua, farina, olio quanto basta e buon pomodoro pelato.Giovinazzo ha celebrato ieri sera sua Maestà la "pizzella", il prodotto da forno che più ne caratterizza il territorio cittadino. Molti panificatori della città si sono dati appuntamento in Villa Comunale "Palombella" per l'edizione della Sagra della Pizzella 2023 organizzata dalla locale Pro Loco. Buono il successo di pubblico, considerando le vicine sagre e feste patronali che hanno interessato i territori di Bisceglie, Molfetta e Terlizzi, con tanta concorrenza anche nel Sud Barese.La Pro Loco, con l'apporto di fornai ed associazioni di categoria, sta cercando di sdoganare la pizzella e renderla competitiva anche nella terra per eccellenza della focaccia barese. Ci vorrà tempo, ci vorranno risorse e spazi, ma con un lungo lavoro pare un obiettivo raggiungibile.Intelligente l'idea di destagionalizzare (in realtà la rassegna era programmata per lo scorso fine settimana, flagellato dal maltempo) e quello con la Pizzella potrebbe finalmente divenire l'appuntamento centrale in autunno a Giovinazzo.Ipotesi. Per ora resta la bellezza del ritrovarsi assieme in Villa, godendosi un'autentica bontà del territorio, quella che facevano anche le nonne, quella che solo i giovinazzesi riconoscerebbero tra mille.Nella galleria fotografica allestita dal nostro Francesco Caldarulo, alcuni significativi scatti che riassumono una edizione da ricordare.