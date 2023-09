Sagra della pizzella, sabato 30 settembre sarà festa a Giovinazzo

L'attesa avrà acuito l'appetito dei buongustai che finalmente sabato 30 settembre potranno partecipare allaa Giovinazzo.L'evento si terrà in Villa Comunale "Giuseppe Palombella", a partire dalle ore 19.00, e richiamerà tanta gente anche dal circondario. Dalla localeassicurano che ci sarà da divertirsi in una serata che il meteo presenta sin d'ora come godibile.Era stato proprio il maltempo, infatti, la causa del rinvio di sabato scorso, ma nel prossimo non ci sarà alcun ostacolo. La voglia di un buon prodotto da forno sarà ampiamente soddisfatta.Lametterà insieme panificatori locali per un evento che intende promuovere, anche al di fuori dei confini comunali, una specialità prettamente giovinazzese, differente dalla rinomata focaccia barese, bassa, croccante e piena di pomodoro pelato. Le varianti esistono, ma per meglio conoscerla non resta che recarsi in Villa Comunale sabato 30 settembre, dalle ore 19.00.