Sagra della Pizzella, la Pro Loco Giovinazzo tende la mano ai panificatori

«La Pro Loco Aps, a posteriori, riflette sull'evento appena concluso dellae conferma che gli obiettivi della seconda edizione sono stati tutti raggiunti. In un'ottica di crescita e di miglioramento ascolterà a breve i panificatori partecipanti con cui si stabiliranno nuove sfide e nuove iniziative».Questo l'incipit di un comunicato che l'associazione di piazza Umberto I ha lanciato nelle scorse ore, a margine della rassegna tenutasi sabato 30 settembre. Un buon riscontro, nonostante la concomitanza con tante altre rassegne nel circondario.«Il successo dell'evento - specifica il gruppo guidato da Franco Martini - va attribuito senz'altro alla co-organizzazione con l'Assessorato alle Attività Produttive nella persona di Alfonso Arbore che, con la sua fattibilità e concretezza, ha contribuito all'ottima riuscita della Sagra.La Pro Loco Aps ha coinvolto sin dal primo momentoa partire dall'invito di tutti i panificatori per definire insieme aspetti logistici ed organizzativi. La Sagra deve essere intesa come un bel momento aggregativo di professionisti di alta qualità e che rappresentano buona parte della nostra realtà produttiva. Ad maiora semper!», concludono.Per la crescita ulteriore di questa ed altre iniziative, non solo della Pro Loco, ma di tutte le associazioni cittadine, bisognerà poi puntare su una comunicazione rinnovata, rivolta principalmente alle testate giornalistiche, messe in condizione di lavorare al meglio. Il direttivo sta già da tempo puntando ad un cambiamento radicale di tendenza rispetto al recente passato ed i risultati iniziano a vedersi.