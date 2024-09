Che buona la pizzella! In centinaia alla sagra organizzata dalla Pro Loco Giovinazzo

13 foto Sagra della pizzella 2024

Ha ragione laquando racconta della necessità di valorizzare al meglio i prodotti tipici giovinazzesi, che sono l'emblema di antichi saperi.Ieri sera lain Villa Comunale "Palombella" ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. In tantissimi hanno potuto acquistare e degustare questo prodotto da forno, eccellenza locale, unico nel suo genere, né pizza né focaccia barese (sua maestà la focaccia barese, per carità). Ed il divertimento è stato assicurato dai Nati Stanchi, grazie ad una performance canora che ha spaziato nel repertorio nazionale ed internazionale degli ultimi 50 anni, e ad un dj set finale.È dunque stata festa, grazie all'apporto dell'ed al coinvolgimento di dueche hanno declinato la pizzella ciascuno a suo modo. Piccole, ma significative sfumature a rendere gustoso l'assaggio.Momenti di tensione si sono registrati all'esterno del perimetro della Villa Comunale per un incidente occorso ad un anziano e per l'attesa per l'arrivo dei soccorsi. Un fatto di cronaca che annotiamo, segnalatoci da tanti cittadini, ma che non ha nulla a che vedere con la sagra.Una sagra che va implementata, con lo sforzo non solo della Pro Loco poiché pensiamo che possa divenire fortemente rappresentativa dellNel nostro fotoracconto alcuni momenti di questa festa comunitaria.