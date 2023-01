Il 20, 21 e 22 gennaio torna la Festa di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo

Torna la, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, con un programma che unisce tradizione, folklore ed arte, con l'obiettivo di celebrare la bellezza del borgo antico e della città di Giovinazzo, valorizzandone il suo ricco patrimonio paesaggistico e culturale.Laiscritta nel Registro Regionale dei rituali festivi legati al fuoco unitamente alle più importanti rappresentazioni basate sulla unicità del fuoco, si articolerà in più giornate., come anticipato dalla nostra redazione, si parte con(Il cammino verso la sfera del fuoco), performance itinerante in cui i gironi danteschi, tra poesia, musica, teatro e suggestione, troveranno la loro ambientazione più adatta tra le antiche mura del borgo antico di Giovinazzo. Con ilgrazie alla collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese di cui l'Amministrazione comunale è socia, si porteranno in scena i versi più intensi del sommo poeta Dante ed il nostro borgo diventerà complice di una narrazione poetica nella quale il pubblico potrà scorgere personaggi archetipi come Caronte, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Minosse, Ulisse ed altro ancora.con la collaborazione dell'Associazione Culturaly e di tutti i fuochi periferici , torna la festa che rinverdisce l'antica tradizione a cominciare dal grande falò in piazza Vittorio Emanuele II , assieme agli espositori e amici di Guastalla - città gemellata a Giovinazzo e tradizionalmente presente alla manifestazione – per poi dare spazio all'arte musicale folkloristica.L'assessora alla Cultura e al Turismo,, dichiara: «Una nuova sfida per la storica festività di Sant'Antonio Abate che mira a riscoprire l'autenticità della dimensione locale e delle sue tradizioni con eventi di altissimo livello culturale. Grazie all'ambientazione suggestiva e alla tradizione dei falò, puntiamo ad attrarre una folta platea di visitatori per un turismo sostenibile e di qualità».Il programma dettagliato della festa sarà reso noto nei prossimi giorni, e vedrà il coinvolgimento attivo del tessuto commerciale della città al fine di creare ulteriori occasioni di promozione del territorio e delle sue tradizioni.