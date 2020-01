Il 17 gennaio a Giovinazzo c'è la Notte Bianca del Liceo "Spinelli". Il programma

IL PROGRAMMA

ore 18.30 - 20.30 (due repliche per ogni evento)

Aula Magna - ore 21.00 - 22.00

Chiusura - Sala d'ingresso ore 22.45 - 23.00

Lo scorso anno furono ben 433 i Licei che parteciparono allaideata dal professor Rocco Schembra, docente di Greco e Latino del "Gulli e Pennisi" di Acireale (CT), che fin da subito ha ottenuto l'imprimatur del Ministero dell'Istruzione.Ildi Giovinazzo parteciperà anche a questa sesta edizione, attesissima nel mondo scolastico dopo i successi di pubblico e consensi degli anni passati.Il programma prevede eventi di vario genere, rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali, reading letterari come da tradizione, che quest'anno saranno però accompagnati da mostre fotografiche, degustazioni di prodotti "dell'antichità" e da diverse sorprese. Si inizia alle ore 18.00 e si finirà intorno alla mezzanotte diDi seguito l'intero programma della manifestazione fortemente voluta dal dirigente scolastico,dalla prof.ssa Patrizia Petta e da diversi docenti che stanno preparando con la consueta professionalità gli studenti ad una serata che resterà certamente nei loro cuori e nella loro memoria come un momento formativo da ricordare, che si svilupperà lungo il sottile filo che lega il mondo classico alla contemporaneità.ore 18.00 - Saluti del dirigente scolastico nella Sala d'ingresso del LiceoProiezione del video di presentazione dell'evento in contemporanea nazionaleAula 9 - Tableau Vivant - La Scuola di Atenein collaborazione con gli alunni delle classi terze delle medie "Buonarroti" e "Marconi"Aula 8 - Caviardage a cura della prof.ssa Mariella SciancaleporeAula 7 - Ethos, Pathos, Logos in Shakespeare's playsIn collaborazione con gli alunni delle classi terze delle scuole "Buonarroti" e "Marconi"Aula Magna - Inferno, Canto zero - 2 dicembre 1943Drammaturgia di un poemetto in ottave composto dalla V B dell'indirizzo ScientificoAula 5 - I 150 anni della Tavola PeriodicaA cura degli alunni delle classi III B, III C, IV A, IV B, IV CAula 6 - SPRAR - Il racconto di un'esperienzaA cura degli alunni delle classi quarte A e BAula 11 - Ethos e teenagers negli anni CinquantaA cura della IV A e IV CAula 12 - TricliniumLetture a cura della IV A indirizzo Classico tratte dal "Satyricon" di Petronio e da "La cena delle beffe" di Sam BenelliPresentazione del romanzo "In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo" di Malusa KosgranDialoga con l'autrice Stefania Piccialli - Letture di Salvatore MarciLettura a due voci dall'"Agamennone" di Eschilo