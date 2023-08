Panino della Nonna, un'edizione da record: oltre 20mila persone in due giorni

Un'edizione da record: la, la più longeva di Giovinazzo, ha fatto registrare, migliaia di panini distribuiti fino ad esaurimento scorte, con decine di quintali di companatici e qualche migliaio di litri di bevande utilizzati., commentano gli organizzatori.In due giorni, l'evento organizzato nel piazzale D'Acquisto, alla 167, ha fatto registrare un eccezionale sold out, con i panini con laandati letteralmente a ruba, seguiti sul podio da quelli con lae la. «C'è tanta stanchezza - le prime parole del presidente dell'associazione- perché, al di là della pianificazione dell'ultima settimana di lavoro, alle spalle c'è tutta l'organizzazione dell'evento che dura».E proprio per questo, «oltre al numerosissimo pubblico che ha preso parte a questa due giorni - continua -, mi preme ringraziare soprattutto gliche hanno collaborato con entusiasmo alla buona riuscita della manifestazione». Uncon alla base: «C'è tanta stanchezza - rimarca -, ma anche tanto orgoglio e tanto senso di infinita gratitudine per un'altra edizione portata a casa con grande successo».Ieri sera, sotto i riflettori della 26esima edizione, con i dj di, il trascinante folk-country deie il divertimento assicurato dalla presenza della straordinaria cantante costaricana, la più affermata e carismatica interprete della musica latino americana, e il ritmo travolgente ed esplosivo della sua. Una nuova versione di genere reggaeton, un rifacimento moderno della hit del 1998 che ha fatto ballare le generazioni attuali.Una festa nella festa, diventata un must dell'estate giovinazzese, nonostante le mille difficoltà: «È stata un'edizione sentitissima, dopo lo stop causato dal Covid-19 e le nozze d'argento (la venticinquesima edizione) dello scorso anno. È stato veramente difficile: basti pensare - rivela Stufano - che il gruppo storico, quando abbiamo iniziato la sagra,. Oggi, invece, siamo tuttied è difficile tener su una macchina del genere con gli impegni che ci sono».La svolta, «in senso positivo» è avvenuta lo scorso inverno, quando «ci siamo guardati in faccia ed abbiamo deciso di andare avanti, cambiando radicalmente la nostra organizzazione interna con l'istituzione di. In questo modo - racconta il presidente - abbiamo reinvestito le nostre energie a livello organizzativo, senza dimenticare l'apporto delle nuove leve della parrocchia Immacolata che ci hanno dato un grosso supporto col loro».Una riorganizzazione che ha prodotto «un risultato straordinario che non appartiene più solo a noi - gonfia il petto Stufano -, ma alla città di Giovinazzo perché laè divenuta un momento importante. Per questo vorremmo un aiuto dalle istituzioni, che quest'anno c'è stato: muoviamo un indotto importante per la città,per le attività con cui collaboriamo, ma anche, per tutti quelli che non la conoscono e ci ritornano.».Per Stufano, a 26 anni dalla prima volta, «il sentimento prevalente è quello della soddisfazione di avere ideato una bella manifestazione». Intanto, è già tempo di pensare all'anno prossimo «continuando quel. Alla prossima edizione, invece,».