Ieri sera la processione della Croce a Giovinazzo - FOTO

11 foto Esaltazione della Santa Croce - processione 2024

ha celebrato ieri, 14 settembre, la Festa dellaPrima la messa vespertina nella chiesa di San Giovanni Battista, officiata daguida spirituale.Poi la solenne processione con la Croce argentea ottocentesca col simbolo di Monsignor Siciliano, vescovo e poi cardinale originario di Giovinazzo, sepolto nei pressi dell'abside della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Un percorso cadenzato da letture della Passio Christi per rievocare un antico rito, rinverdito negli ultimi anni dai confratelli del Carmine, custodi della tradizione. Suggestivi i passaggi da via Santa Maria degli Angeli, dalla Porta Nuova e quindi in via Cattedrale, prima del rientro in chiesa.La benedizione solenne è stata impartita da padre Pasquale all'interno della chiesetta confraternale di piazza Benedettine, al termine di una serata settembrina fredda ma in cui il borgo antico è apparso carico di suggestioni ed in cui la solennità e la spiritualità del momento si sono ben intersecati con le chiesette aperte per l'iniziativa "Tesori d'Arte Sacra".Noi vi proponiamo il racconto in immagini della processione.