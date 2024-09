Esaltazione della Croce, stasera a Giovinazzo la processione del reliquiario

Si concluderà questa sera, sabato 14 settembre, il programma liturgico per la Festa dell'Esaltazione della Santa Croce, curato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine.A partire dalle ore 19.00 recita del Santo Rosario all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine. Poi, a seguire, dalle 19.30 (in anticipo rispetto al primo programma), santa messa vespertina presieduta da padre Pasquale Rago. Al termine, processione del reliquiario della Santa Croce per le strade di Giovinazzo, col momento clou del passaggio presso il Calvario, in piazzetta delle Rimembranze.Ieri sera, invece, venerdì 13 settembre, nella chiesa in piazza Benedettine ha avuto luogo il rito vespertino dal titolo l'"Evento di Cristo - sub signo Crucis", presieduto dal viceparroco di Sant'Agostino, don Leonardo Andriani. L'animazione liturgica è stata stata curata dalla Corale Polifonica di Giovinazzo diretta dal M° Antonio Dangelico. Grande intensità spirituale nel momento dell'Esaltazione della Croce, centrale nel programma di questi giorni.Sotto il nostro articolo, alcuni scatti della serata di ieri.Piazza Benedettine, via San Giacomo, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II (rampa Porta Nuova). Rientro da piazza Umberto I, nuovamente in piazza Costantinopoli, via Cattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine. Al termine benedizione solenne.