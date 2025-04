Quel Cristo risorto che non si vede più da anni - VIDEO

La visita guidata alla scoperta dei Misteri del Venerdì Santo a Giovinazzo, organizzata sabato 5 aprile dall'Info Point in collaborazione con il progetto "Tesori d'Arte Sacra", si è concluso all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine.All'interno della rettoria tenuta dall', sino al 2017 si teneva nella domenica di Pasqua il rito del Cristo Risorto. Gesù trionfante appariva, grazie ad un marchingegno meccanico, alle spalle dell'altare. Era il momento in cui si celebrava il trionfo di Cristo sulle tenebre e della vita sulla morte.Quel rito non si tiene più da anni, precisamente dal 2017, come ci ha opportunamente ricordato Paolo Lasorsa, della stessa Arciconfraternita, che di quella chiesa è custode di tradizioni e patrimonio ormai da anni. Durante la visita guidata è stato dunque riattivato il meccanismo con grande sorpresa dei presenti, giunti a Giovinazzo da tutta la Città Metropolitana di Bari.Noi vi proponiamo l'intero video del prof. Pasquale Nacci, appassionato di tradizioni locali, che nella sua videoteca conserva documenti preziosi per la memoria storica cittadina. Il video ( per vederlo clicca qui ) è la ripresa integrale della messa di Pasqua del 2001 (24 anni fa) officiata da don Nicola Melone. Al minuto 2.34 la macchina che solleva il Cristo Risorto si mette in moto. Qualcosa che si è persa negli ultimi anni e che forse andrebbe recuperata.