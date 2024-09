A Giovinazzo la festa liturgica dell'Esaltazione della Croce

IL PROGRAMMA COMPLETO

Partirà questa sera, mercoledì 11 settembre, all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, la Festa liturgica dell'Esaltazione della Croce, organizzata dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago.Di seguito vi riproponiamo il programma liturgico completo, ricordando che sabato 14 settembre ci sarà la processione del reliquiario della Santa Croce.- ore 20.00 - Celebrazione eucaristica officiata da don Leonardo Andriani in suffragio degli associati defunti, preceduta dal rito comunitario della riconciliazione e unzione degli infermi.- ore 20.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Leonardi Andriani con riflessione sul tema "Evento Trinitario della Morte di Cristo".- ore 20.00 - Sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista rito vespertino l'"Evento di Cristo - sub signo Crucis". Presiede don Leonardo Andriani, animazione della Corale Polifonica di Giovinazzo diretta dal M° Antonio Dangelico. Poi atto di esaltazione della Croce.ore 20.00 - Festa dell'Esaltazione della Croce: recita del Santo Rosario, a seguire santa messa presieduta da padre Pasquale Rago. Al termine, processione del reliquiario della Santa Croce per le strade di Giovinazzo.- ore 20.00 - Santa Messa officiata da padre Pasquale Rago a memoria di San Giuseppe da Copertino.