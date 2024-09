"Sub signo Crucis" stasera sul sagrato di San Giovanni Battista

Entrano nel vivo questa sera, 13 settembre, gli appuntamenti liturgici in vista della solennità dell, curati dall'in comunione con la guida spirituale, padre Pasquale Rago.Staseradalle ore 20.00, sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista in piazza Benedettine, avrà luogo il rito vespertino dal titolo l'"Evento di Cristo - sub signo Crucis", presieduto dal viceparroco di Sant'Agostino, don Leonardo Andriani. L'animazione liturgica è affidata alla Corale Polifonica di Giovinazzo diretta dal M° Antonio Dangelico. Di grande impatto emotivo sarà l'atto di esaltazione della Croce che seguirà.Domani, invece,sempre a partire dalle ore 20.00, si terrà la Festa dell'Esaltazione della Croce. Si partirà con la recita del Santo Rosario, a seguire santa messa presieduta da padre Pasquale Rago. Al termine, processione del reliquiario della Santa Croce per le strade di Giovinazzo.