I commercianti di Giovinazzo per la pace e la libertà

. S'intitola così l'iniziativa messa in campo da due attività commerciali giovinazzesi, ile il, ​«a supporto - fanno sapere - dell'Ucraina in questa triste realtà sociale che ci vede un po' tutti coinvolti» e che - il loro auspicio - attiri altri commercianti della città.«Parte da noi, in stretta collaborazione con l'associazionedi Giovinazzo - si legge su- una iniziativa importante, che vuole coinvolgere tutti gli addetti del nostro settore. Noi ci prodighiamo nel donare, nell'intera giornata di, a tutte le donne e tutte le famiglie ucraine, che ogni giorno combattono per la libertà».L'invito è rivolto a tutti i commercianti di Giovinazzo: «Chiunque collega fosse interessato a partecipare a questa campagna di sostegno - si legge ancora - può contattarci privatamente o rivolgersi al numero del responsabile. Confidiamo in tutti voi. Viva la pace», è la chiosa conclusiva.