I.C."Bavaro-Marconi" di Giovinazzo: chiusura con la Giornata dedicata alle tematiche ambientali

L'anno scolastico si è chiuso con una gioiosa manifestazione in cui sono stati protagonisti gli alunni dellNonostante le limitazioni e gli ostacoli oggettivi posti dalle misure di prevenzione anti Covid19 nella scuola è stato realizzato e portato a termine un progetto verticale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado dal titoloIntorno ai temi della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva, le attività didattiche hanno seguito un filo rosso, che ha portato gli alunni ad acquisire conoscenze e consapevolezza, ma anche a sviluppare la creatività. Gli spazi esterni di tutti i plessi di cui l'Istituto è composto, ovvero "Papa Giovanni XXIII" e "Pansini", "Don Bavaro e Wojtyla" e "Marconi", sono stati abbelliti da oggetti costruiti con materiali di riuso.Nella mattinata digli spazi aperti della scuola hanno accolto anche la mostra di tutti i percorsi scolastici sui temi del progetto ed i laboratori didattici sono stati presentati alla delegazione di genitori rappresentanti con la stessa emozione e la stessa passione, dai più piccoli di tre anni ai ragazzi di tredici anni, ormai in uscita dal primo ciclo.Nel corso della manifestazione sono stati premiati gli alunni vincitori di due concorsi interni: "Uno per tutti" per la creazione del Logo e del Motto dell'Istituto; "Dai un volto a Greensella" per la creazione di una mascotte per la Scuola Green. Sono stati anche premiati gli alunni della scuola secondaria di I grado che hanno partecipato al concorso esterno "Lezioni di Treno", bandito dal Dopolavoro Ferroviario di Bari.Gli alunni hanno mostrato tutta la loro vivacità ed i loro entusiasmo e si sono esibiti nella canzone Musica diversissima, ovvero l'inno verde della scuola creato proprio nell'ambito del progetto.«È stato veramente un momento intenso - ha commentato la Dirigente Scolastica, prof.ssa- Si è percepita la voglia (da parte di tutti) di condividere ed esprimere liberamente le proprie emozioni dopo che, per mesi ,si è stati chiusi e separati nelle proprie aule. I giardini e i cortili si sono rianimati e il chiasso è stato percepito come una melodia. Ma soprattutto è stato bello vedere come la scuola si sta riappropriando dei suoi spazi di collettività partecipata. Il successo di questa iniziativa è la testimonianza finale di un anno scolastico frutto del grande impegno di tutti, nessuno escluso. Pertanto un enorme grazie va all'amministrazione scolastica, ai docenti, ai collaboratori, agli alunni e ai loro genitori», è stata la sua conclusione .*La pubblicazione delle foto sotto l'articolo è stata autorizzata dalla dirigente.