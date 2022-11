5 foto Giornate FAI per le scuole: giovani ciceroni dalla Marconi

Dal 21 al 26 novembre sono tornate leUna settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro Paese sul territorio.Anche quest'anno gli alunni della scuola secondaria I grado dell'di Giovinazzo non hanno mancato l'appuntamento.Nei giorni 22 e 23 novembre, più di 20 Apprendisti Ciceroni, coordinati dalle docenti, supportati dal, hanno guidato gli alunni della scuola e di altri istituti del territorio in un bellissimo viaggio nella storia e nell'arte all'interno della Chiesa di San Domenico.La descrizione della struttura, la narrazione delle vicende condizionate dai rapporti tra Chiesa e Stato, la scoperta di veri e propri "gioielli" dell'arte e dell'architettura, come la Cripta, il Portone in legno e il dipinto di San Felice in cattedra hanno appassionato i piccoli visitatori ed anche gli adulti che li hanno accompagnati.I giovani ciceroni sono stati attenti ad ogni dettaglio, chiari nelle spiegazioni e entusiasti nel compiere un servizio per la loro comunità."La valorizzazione del patrimonio artistico locale e l'impegno civile sono due aspetti molto formativi della proposta FAI - afferma il Dirigente Scolastico- un'associazione della quale il nostro istituto condivide finalità e obiettivi. L'occasione che ci viene offerta da questa manifestazione rappresenta ormai un segmento importante del percorso scolastico dei nostri alunni".Per chiudere una nota simpatica: il visitatore ha visto anche aggirarsi negli angoli della chiesa una presenza misteriosa... il fantasma di un monaco domenicano!